Фотография Диван 2х-местный Вояж от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван 2х-местный Вояж

4.4
Оптовая цена
40 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 2х-местный Вояж
Диван 2х-местный Вояж
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Диван 2х-местный Вояж

4.4
40990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Вес19 кг
  • Цветсерый
  • Материалротанг
  • Ширина1300 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм

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