В комплект входят:
Комплект для отдыха «Веранда» – удобный диван, два кресла и журнальный столик – специально создан для обустройства тихого уголка вашего дома. В таких удобных креслах можно разместить своих друзей и, устроив небольшое чаепитие, обсудить интересные события уходящего дня. Эргономичная обтекаемая форма предметов мебели не отвлекает от темы разговора и обеспечивает дополнительный комфорт.
Комплект для отдыха Вояж на 5 персоны
Комплект для отдыха Вояж на 6 персоны
Комплект для отдыха Вояж на 7 персоны
Комплект для отдыха Лаунж на 5 персоны
Комплект для отдыха Лаунж 2 на 5 персон
Обеденный комплект Веранда, на 4 персоны
Обеденный комплект Веранда, на 6 персоны
Обеденный комплект Фуджи, на 2 персоны
Обеденный комплект Фуджи, на 4 персоны
Обеденный группа Фуджи, на 4 персоны