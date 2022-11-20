Комплект для отдыха Веранда на 4 персоны

14 оценок

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Комплект для отдыха Веранда на 4 персоны

4.2
92 890 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

  • Диван, 1
  • Кресла, 2
  • Журнальный стол, 1
  • Мягкое сидение (комплект)

Комплект для отдыха «Веранда» – удобный диван, два кресла и журнальный столик – специально создан для обустройства тихого уголка вашего дома. В таких удобных креслах можно разместить своих друзей и, устроив небольшое чаепитие, обсудить интересные события уходящего дня. Эргономичная обтекаемая форма предметов мебели не отвлекает от темы разговора и обеспечивает дополнительный комфорт.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг
  • Цветкоричневый
  • Материалротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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