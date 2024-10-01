Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1000 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.36 м3
- Вес упаковки18 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Офисное кресло Ситро, пластик серый
Кресло Drift Full LB M, ткань коричневая
Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа
Стул Йорк шоколад
Кресло офисное Баст TW
Кресло College CLG-425 MBN-B Black
Кресло College HLC-1500/Grey
Офисное поворотное кресло Sparx fx-6 pillow black / black
Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный
Кресло Дипломат
Кресло Паул, черный каркас, бежевая сетка
Стол Лофт-2, 1500x800
Компьютерный стол Basic
Стол Монмут
Компьютерное кресло Reus черный
Стол Лофт-6
Компьютерное кресло Trizor белый/розовый
Стол Лофт-4
Кресло Манил, бежевое
Стол Лофт-1, 1200x800
Компьютерное кресло Prime черное / зеленое
Компьютерное кресло Monte dark grey
Стул Rodas black, green
Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, молочный
Офисное поворотное кресло Sparx fx-16 ghost plus black / black
Офисное поворотное кресло Sparx fx-3 hacker black / black
Барбара Модерн 2Х
Кресло Самба GTP Эконом
Кресло Стар Детский
Кресло Элит Т