Настоящее фото товара Кресло Caifen Н, черный, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Caifen Н, черный, мокко
11 оценок
13 890
Кресло Caifen Н, черный, мокко - фото 1Кресло Caifen Н, черный, мокко - фото 2Кресло Caifen Н, черный, мокко - фото 3Кресло Caifen Н, черный, мокко - фото 4Кресло Caifen Н, черный, мокко - фото 5

Кресло Caifen Н, черный, мокко

Артикул: CH-080-098
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло имеет современный вид благодаря облегченному эргономичному каркасу, обтянутому экокожей, тканью или сеткой. Металлический чёрный каркас кресла прочный и надежный.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота950/1050 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Высота спинки480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки390 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

