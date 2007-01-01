Характеристики товара
Описание
Кресло имеет современный вид благодаря облегченному эргономичному каркасу, обтянутому экокожей, тканью или сеткой. Металлический чёрный каркас кресла прочный и надежный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина590 мм
- Высота950/1050 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья490/590 мм
- Высота спинки480 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки390 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет