Товар в корзине. Перейти
Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 1Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 2Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 3Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 4Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 5Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 6Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 7Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 8Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 9Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 10Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 11Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 12Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 13Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый - фото 14

Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый

Артикул: CH-067-712
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло высокое КАСТРО
Фотография товара Кресло высокое КАСТРО от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный
Фотография товара Кресло лаунж Бостон, велюр зелёный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.

Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники нерегулируемые. Подголовник нерегулируемый. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный.




Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота1190/1280 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Высота спинки560 мм
  • Вес14,5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло компьютерное детское Эльза розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское Эльза розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское Эльза розовый

42
Фотография товара Стул Kolin brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kolin brown, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Kolin brown

33
В наличии 2 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, темно-серое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, темно-серое

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Айронхайд, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Айронхайд, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 29020
16 590 ₽Оптовая цена

Кресло спортивное TopChairs Айронхайд, красный

10
В наличии 202 шт.
Фотография товара Кресло Zero Ткань Черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло Zero Ткань Черно-серый

5
В наличии 95 шт.
Фотография товара Кресло Joy Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Joy Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло Joy Сетка Черный

5
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, черный

6
В наличии 789 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-801 LXH Green от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-801 LXH Green, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-801 LXH Green

11
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone, белый, с черной сеткой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone, белый, с черной сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone, белый, с черной сеткой

11
В наличии 82 шт.В пути 100 шт.
New
Фотография товара Кресло Argo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Argo, произведённого компанией ChiedoCover
29 790
Оптовая цена

Кресло Argo

13

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99032
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое

41
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Гирос, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Гирос, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99045
12 490 ₽Оптовая цена

Стул офисный Гирос, серый

55
В наличии 224 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стол Лофт-7 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-7, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Стол Лофт-7

39
Фотография товара Компьютерное кресло Rik, цвет шампанского от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Rik, цвет шампанского, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Компьютерное кресло Rik, цвет шампанского

10
В наличии 20 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Компьютерный стол Epic от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерный стол Epic, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Компьютерный стол Epic

48
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Офисное кресло Ситро, пластик серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Офисное кресло Ситро, пластик серый

32
Настоящее фото товара Кресло Nerey T, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Кресло Nerey T, экокожа бежевая

43
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Офисное кресло Nerey LB T, экокожа черный

40
В наличии 677 шт.
Распродажа
Фотография товара Компьютерное кресло Kadis кремовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kadis кремовое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 39012
15 090 ₽Оптовая цена

Компьютерное кресло Kadis кремовое

48
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Kano 1 light blue, black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 light blue, black, произведённого компанией ChiedoCover
31 290
Оптовая цена

Стул Kano 1 light blue, black

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

45
New
Фотография товара Кресло Box RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Box RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Кресло Box RCH, черный

7
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-15 toro plus white / grey

10
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-1 toro black / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-1 toro black / black, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-1 toro black / black

14
New
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-7 it grey / grey

9

Товар в корзине

Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый
Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый
от 15 590
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99032
18 990 ₽Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs Gallardo зеленое

41
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Мумб, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Мумб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Кресло Мумб, черный

11
Хит
Фотография товара Стол Лофт-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890

Стол Лофт-3

39