Характеристики товара
Описание
SPARX – эргономичная мебель для офиса или домашнего кабинета. Модели бренда отличает стильный и современный дизайн, высокая функциональность, а также высочайшее качество используемых материалов и сборки. Формы, широта регулировок и надежность механизмов каждой модели разработаны с учетом передовых исследований в области анатомии человека и ориентированы на интенсивное ежедневное использование.
Материал обивки двухслойная сетка / ткань. Подлокотники нерегулируемые. Подголовник нерегулируемый. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Крестовина пластиковая. Каркас немонолитный.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина360 мм
- Высота1190/1280 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Высота спинки560 мм
- Вес14,5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3