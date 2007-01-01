Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя в современном металлическом каркасе. Комфорт создается благодаря мягким элементам спинки и сиденья. Кресло отлично смотрится в строгих и открытых кабинетах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина610 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Высота спинки440 мм
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки790 мм
- Глубина упаковки680 мм
- Вес упаковки16.10 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет