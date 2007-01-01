Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Caifen Trio, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Caifen Trio, черный
13 690
Кресло Caifen Trio, черный - фото 1Кресло Caifen Trio, черный - фото 2Кресло Caifen Trio, черный - фото 3Кресло Caifen Trio, черный - фото 4Кресло Caifen Trio, черный - фото 5

Кресло Caifen Trio, черный

Артикул: CH-080-102
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя в современном металлическом каркасе. Комфорт создается благодаря мягким элементам спинки и сиденья. Кресло отлично смотрится в строгих и открытых кабинетах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки790 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Вес упаковки16.10 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

