Характеристики товара
Описание
KOSMO — космическая эргономика для покорения новых высот.
Красота и плавность линий, непревзойдённый комфорт и качество материалов, эргономика нового уровня для длительного сидения. KOSMO будет вашим надёжным спутником даже на космическом корабле.
Благодаря множеству регулировок кресло обеспечивает превосходную поддержку всего тела и легкую настройку «под себя». Модель подходит для широкого круга пользователей и отлично впишется в интерьер в любом стиле.
Увеличьте свою продуктивность вместе с KOSMO.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, пластик, ткань, сетка
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет