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Компьютерное поворотное кресло Brave af-5 freeze white, белый

Артикул: CH-067-663
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Подлокотники регулируемые в двух направлениях. Механизм качания DMS с фиксацией в рабочем положении. Крестовина пластиковая. Дополнительные регулировки Механизм наклона спинки (180 градусов). Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина820 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота290 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3

Отзывы

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