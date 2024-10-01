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Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный

Артикул: CH-067-660
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.

Подлокотники регулируемые в четырех направлениях. Механизм качания мультиблок с фиксацией угла наклона в 4 положениях. Каркас немонолитный. Гарантия 3 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина830 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота360 мм
  • Максимальная нагрузка180 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3

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