Характеристики товара
Описание
Бренд геймерских кресел BRAVE - ваш идеальный спутник в мире виртуальной реальности и невероятных игровых приключений! Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным игроком или просто любителем, геймерские кресла BRAVE – это идеальное решение для тех, кто проводит много времени за компьютером и хочет получить комфорт, стиль и качество.
Подлокотники регулируемые в четырех направлениях. Механизм качания мультиблок с фиксацией угла наклона в 4 положениях. Каркас немонолитный. Гарантия 3 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина830 мм
- Глубина670 мм
- Высота360 мм
- Максимальная нагрузка180 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.19 м3