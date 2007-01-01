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Настоящее фото товара Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт
5 оценок
29 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт - фото 1Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт - фото 2Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт - фото 3

Кресло Кендо Софт, с пюпитром, 2 шт

Артикул: CH-078-948
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина690 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кендо Софт — универсальное складное кресло. Незаменимый атрибут для конференц-залов, учебных классов, переговорных комнат и выставочных пространств. Легко сложить, переместить и реорганизовать пространство.

Уникальная конструкция Кендо Софт позволяет сидеть в нём без усталости долгое время — удобная сетчатая спинка откидывается назад под весом пользователя, упругое сиденье уменьшает нагрузку, а пюпитр можно придвинуть ближе к себе при письме или убрать в сторону. Металлические опоры и поворотно-складной механизм делают кресло очень устойчивым и надёжным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота790 мм
  • Глубина сиденья435 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалпластик, ткань, сталь, сетка
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки635 мм
  • Вес упаковки21.30 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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