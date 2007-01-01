Характеристики товара
Описание
Кендо Софт — универсальное складное кресло. Незаменимый атрибут для конференц-залов, учебных классов, переговорных комнат и выставочных пространств. Легко сложить, переместить и реорганизовать пространство.
Уникальная конструкция Кендо Софт позволяет сидеть в нём без усталости долгое время — удобная сетчатая спинка откидывается назад под весом пользователя, упругое сиденье уменьшает нагрузку, а пюпитр можно придвинуть ближе к себе при письме или убрать в сторону. Металлические опоры и поворотно-складной механизм делают кресло очень устойчивым и надёжным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина700 мм
- Высота790 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материалпластик, ткань, сталь, сетка
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки635 мм
- Вес упаковки21.30 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяДа