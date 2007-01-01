Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый
13 оценок
22 390
Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый - фото 1Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый - фото 2Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый - фото 3Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый - фото 4Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый - фото 5Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый - фото 6Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый - фото 7Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый - фото 8
NEW

Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый

Артикул: CH-083-759
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Высота1220/1320 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Отличная посадка, боковая поддержка, плотная набивка, внимание к деталям - всё это объединяет в себе игровое кресло с креслами, установленными в лучших спорткарах.

На борту: стильные подлокотники и высокотехнологичная система качания - "синхромеханизм". Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной. Синхромеханизм позволяет согласованно изменять углы наклона одновременно и спинки кресла, и сиденья. Оптимальной «эргономической» пропорцией при синхронном изменении углов наклона спинки и сиденья кресла считается соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. У данной модели используется именно такое соотношение. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
В обивке кресла использована прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Высота1220/1320 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяткань
  • Цветоранжевый, серый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
