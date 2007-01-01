Характеристики товара
Описание
Отличная посадка, боковая поддержка, плотная набивка, внимание к деталям - всё это объединяет в себе игровое кресло с креслами, установленными в лучших спорткарах.
На борту: стильные подлокотники и высокотехнологичная система качания - "синхромеханизм". Эта система считается наиболее технически совершенной и самой эргономичной. Синхромеханизм позволяет согласованно изменять углы наклона одновременно и спинки кресла, и сиденья. Оптимальной «эргономической» пропорцией при синхронном изменении углов наклона спинки и сиденья кресла считается соотношение 3:1, при котором наклону спинки на 3 градуса соответствует наклон сиденья на 1 градус. У данной модели используется именно такое соотношение. Все cинхромеханизмы обязательно оснащаются регулировкой нагрузки для настройки по весу пользователя.
Синхромеханизм решает сразу несколько основных эргономических задач по обеспечению комфорта и сохранению здоровья при длительной сидячей работе:
- позволяет пользователю кресла свободно менять положение тела;
- предотвращает нефизиологичные позы и движения при любом типе работы;
- обеспечивает постоянную поддержку спины;
- выполняет функцию качания.
В обивке кресла использована прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Высота1220/1320 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяткань
- Цветоранжевый, серый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки20.50 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет