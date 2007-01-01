Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Giant, черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Giant, черный, желтый
7 оценок
14 690
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Giant, черный, желтый - фото 1Кресло компьютерное Giant, черный, желтый - фото 2Кресло компьютерное Giant, черный, желтый - фото 3Кресло компьютерное Giant, черный, желтый - фото 4Кресло компьютерное Giant, черный, желтый - фото 5Кресло компьютерное Giant, черный, желтый - фото 6Кресло компьютерное Giant, черный, желтый - фото 7
NEW

Кресло компьютерное Giant, черный, желтый

Артикул: CH-083-795
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1175/1265 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья470/560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высокоэргономичное и функциональное кресло позволит с особым комфортом провести время за компьютером. Яркий дизайн кресла способен вписаться в абсолютно любой интерьер!

В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Откидные подлокотники делают модель еще более функциональной.
Яркая контрастная отстрочка и детали добавляют модели особый стиль.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса.
Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1175/1265 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья470/560 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветжелтый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.07 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло President Wood Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
64 090
Оптовая цена

Кресло President Wood Кожа Черный

45
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Олдем бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олдем бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Олдем бежевый

49
Фотография товара Кресло College HLC-2415L-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2415L-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Кресло College HLC-2415L-2/Black

12
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Unicorn, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Unicorn, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 6904
5 890 ₽Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Unicorn, пластик, белый

26
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый

12
Фотография товара Кресло Zen Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zen Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Кресло Zen Б/П

8
Фотография товара Кресло Sanchez, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sanchez, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Кресло Sanchez, белый, хром

9
Фотография товара Кресло Davis, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Davis, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
16 690
Оптовая цена

Кресло Davis, дерево

8
Фотография товара Кресло поворотное Velo, синий, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Velo, синий, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
54 990

Кресло поворотное Velo, синий, черный, экокожа

7
New
Фотография товара Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый

13

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Кресло компьютерное Defense, черный, серый

9
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 69027
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City черный

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 29014
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
New
Фотография товара Кресло компьютерное Prose, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Prose, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Кресло компьютерное Prose, черный, красный

14
В наличии 236 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
New
Фотография товара Кресло Burlesque, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Burlesque, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Кресло Burlesque, черный, серый

9
В наличии 32 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Офисное кресло Nitro, пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Nitro, пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Офисное кресло Nitro, пластик белый

50
Фотография товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Ultra T, сетка черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Офисное кресло Ultra T, сетка черный

32
В наличии 978 шт.
Фотография товара Кресло Net RCH,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH,черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 790
Оптовая цена

Кресло Net RCH,черный

11
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный

10
Настоящее фото товара Кресло Филадельфия, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Кресло Филадельфия

15
Настоящее фото товара Кресло Вальтер П, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Кресло Вальтер П, белый

5
Настоящее фото товара Кресло Робин, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Кресло Робин

13
Фотография товара Кресло Mint, черный, на колесиках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint, черный, на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Кресло Mint, черный, на колесиках

10
В наличии 112 шт.
New
Фотография товара Кресло Estate, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Estate, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Кресло Estate, черный, серый

14
New
Фотография товара Кресло компьютерное Cartel, черный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Cartel, черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло компьютерное Cartel, черный, желтый

14

Товар в корзине

Кресло компьютерное Giant, черный, желтый
Кресло компьютерное Giant, черный, желтый
14 690
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Кресло компьютерное Defense, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Defense, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Кресло компьютерное Defense, черный, серый

9
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 69027
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City черный

26
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности