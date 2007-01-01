Характеристики товара
Описание
Высокоэргономичное и функциональное кресло позволит с особым комфортом провести время за компьютером. Яркий дизайн кресла способен вписаться в абсолютно любой интерьер!
В обивке кресла использована экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Откидные подлокотники делают модель еще более функциональной.
Яркая контрастная отстрочка и детали добавляют модели особый стиль.
Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса.
Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Высота1175/1265 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья470/560 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветжелтый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.07 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Изделия стопируютсяНет