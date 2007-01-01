Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный
7 оценок
11 290
Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 6Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 7Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 8Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 9Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 10Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 11Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный - фото 12
Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный

Артикул: CH-083-818
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья420/520 мм
Характеристики товара

Описание

Удобное эргономичное геймерское кресло бренда для пользователей, ценящих комфорт и стиль. Подходит для дома и офиса.

Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, подставкой для ног, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Материал обивки: мягкая и прочная экокожа.
Материал рамы: металл, фанера.
Тип механизма: регулируемый по высоте и наклону, наклон спинки: 135°.
Максимально допустимая нагрузка: 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья420/520 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.58 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный
Кресло компьютерное Rumpus, черный, красный
11 290
