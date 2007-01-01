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Кресло Оракулис

Артикул: CH-015-832
44 оценки
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Характеристики товара

Описание

Изысканное садовое кресло. Строгие формы подлокотников и обрешетки спинки идеально подойдут для украшения уютного уголка сада или помещения. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина740 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес7.9 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки880 мм
  • Высота упаковки160 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки8.80 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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