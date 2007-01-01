Характеристики товара
Описание
Изысканное садовое кресло. Строгие формы подлокотников и обрешетки спинки идеально подойдут для украшения уютного уголка сада или помещения. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 200 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина740 мм
- Высота1040 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес7.9 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
- Материал каркасадерево
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки880 мм
- Высота упаковки160 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки8.80 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет