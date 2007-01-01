Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый
14 оценок
16 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый - фото 1Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый - фото 2Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый - фото 3Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый - фото 4Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый - фото 5Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый - фото 6

Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый

Артикул: CH-083-058
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя Arrow светло-серый
Фотография товара Кресло руководителя Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло руководителя 574-А
Фотография товара Кресло руководителя 574-А от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя серии Lillu создано для тех, кто ценит не только стиль, но и настоящий комфорт в течение всего рабочего дня. Высокая спинка с мягкими вставками поддерживает спину и снижает нагрузку на позвоночник, а встроенная оттоманка позволяет расслабиться в перерывах между задачами. Прочная металлическая крестовина и газ-лифт 4-го класса гарантируют устойчивость и долговечность. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг и легко регулируется по высоте (от 46 до 54 см), обеспечивая комфортную посадку для пользователей разного роста. Обивка выполнена из экокожи с технологией “анти-кошка” — это материал, устойчивый к царапинам и легкий в уходе. Мягкие подлокотники также отделаны экокожей, что повышает комфорт при длительном использовании. Механизм мультиблок позволяет не только зафиксировать кресло в нужном положении, но и использовать режим качания для снятия напряжения. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное перемещение без повреждения напольного покрытия. Кресло Lillu идеально подойдёт как для солидного офиса, так и для организации комфортного рабочего пространства дома. Универсальный чёрный цвет и лаконичный дизайн легко впишутся в любой интерьер — от классики до современного минимализма.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Вес21.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Вес упаковки23.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики920
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Kano 1 cream / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kano 1 cream / black, произведённого компанией ChiedoCover
от25 7909
28 190 ₽Оптовая цена

Стул Kano 1 cream / black

34
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло офисное Вали S от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Вали S, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Кресло офисное Вали S

11
Фотография товара Кресло College BX-3323/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3323/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3323/Black

6
Фотография товара Кресло Step RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Step RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 490
Оптовая цена

Кресло Step RCH, черный

10
Фотография товара Кресло Muse, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Muse, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Кресло Muse, хром

14
Фотография товара Кресло Ford, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ford, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Кресло Ford, хром

10
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Air Н, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Кресло для руководителя Air Н, пластик

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт оранж

9
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Кресло поворотное Pinky, розовый, ткань, сетка

14
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Naomi, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Naomi, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 690

Кресло Naomi, черный, серый

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 29014
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж черное

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70, произведённого компанией ChiedoCover
49 190

Стол с регулировкой высоты Lift, белый, ЛДСП белый, 140x70

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0902
6 190 ₽

Стол Лидер 2, золотой, коричневый

13
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41
Фотография товара Компьютерное кресло Reus черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Reus черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Reus черный

10
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

26
Фотография товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Golem, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Компьютерное кресло Golem, темно-серый

15
В наличии 7 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-14 enigma plus black / black, mesh , черный

7
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный

10
Настоящее фото товара Кресло Капри, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Кресло Капри

10
Фотография товара Кресло Freeman Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Кресло Freeman Люкс, хром

6
Фотография товара Кресло для руководителя Yoda, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Yoda, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Кресло для руководителя Yoda, черный

12
Фотография товара Кресло поворотное Velo, синий, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Velo, синий, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
54 990

Кресло поворотное Velo, синий, черный, экокожа

7
Фотография товара Кресло Urban, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Urban, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 290

Кресло Urban, черный

8
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
21 090

Кресло Danke, хром, пластик, искусственная кожа, кофейный

9

Товар в корзине

Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый
Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, серый
16 990
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 29014
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow бело-черный

5
Хит
Фотография товара Стол Лофт-4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890

Стол Лофт-4

434
Фотография товара Кресло компьютерное Престиж черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Престиж черное

26
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности