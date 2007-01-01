Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя серии Lillu создано для тех, кто ценит не только стиль, но и настоящий комфорт в течение всего рабочего дня. Высокая спинка с мягкими вставками поддерживает спину и снижает нагрузку на позвоночник, а встроенная оттоманка позволяет расслабиться в перерывах между задачами. Прочная металлическая крестовина и газ-лифт 4-го класса гарантируют устойчивость и долговечность. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг и легко регулируется по высоте (от 46 до 54 см), обеспечивая комфортную посадку для пользователей разного роста. Обивка выполнена из экокожи с технологией “анти-кошка” — это материал, устойчивый к царапинам и легкий в уходе. Мягкие подлокотники также отделаны экокожей, что повышает комфорт при длительном использовании. Механизм мультиблок позволяет не только зафиксировать кресло в нужном положении, но и использовать режим качания для снятия напряжения. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное перемещение без повреждения напольного покрытия. Кресло Lillu идеально подойдёт как для солидного офиса, так и для организации комфортного рабочего пространства дома. Универсальный чёрный цвет и лаконичный дизайн легко впишутся в любой интерьер — от классики до современного минимализма.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина720 мм
- Высота1200 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Высота до сиденья460/540 мм
- Вес21.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Вес упаковки23.40 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Габариты упаковки для логистики920
- Изделия стопируютсяНет