Настоящее фото товара Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный
12 оценок
16 990
Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный - фото 1Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный - фото 2Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный - фото 3Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный - фото 4Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный - фото 5Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный - фото 6
Кресло руководителя Lillu с оттоманкой, черный

Артикул: CH-083-056
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя серии Lillu создано для тех, кто ценит не только стиль, но и настоящий комфорт в течение всего рабочего дня. Высокая спинка с мягкими вставками поддерживает спину и снижает нагрузку на позвоночник, а встроенная оттоманка позволяет расслабиться в перерывах между задачами. Прочная металлическая крестовина и газ-лифт 4-го класса гарантируют устойчивость и долговечность. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг и легко регулируется по высоте (от 46 до 54 см), обеспечивая комфортную посадку для пользователей разного роста. Обивка выполнена из экокожи с технологией “анти-кошка” — это материал, устойчивый к царапинам и легкий в уходе. Мягкие подлокотники также отделаны экокожей, что повышает комфорт при длительном использовании. Механизм мультиблок позволяет не только зафиксировать кресло в нужном положении, но и использовать режим качания для снятия напряжения. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное перемещение без повреждения напольного покрытия. Кресло Lillu идеально подойдёт как для солидного офиса, так и для организации комфортного рабочего пространства дома. Универсальный чёрный цвет и лаконичный дизайн легко впишутся в любой интерьер — от классики до современного минимализма.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота1200 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья485 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Вес21.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки740 мм
  • Глубина упаковки420 мм
  • Вес упаковки23.40 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики920
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

