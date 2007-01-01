Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный
Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный
4 490
Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный - фото 1Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный - фото 2Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный - фото 3Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный - фото 4Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный - фото 5Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный - фото 6Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный - фото 7Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный - фото 8

Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior принт Blue Cats, черный

Артикул: CH-084-101
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Характеристики товара

Описание

TopChairs Simple SN Junior — забота о комфорте и стиле маленьких пользователей

Удобство для учёбы и творчества Кресло TopChairs Simple SN Junior с принтом Blue Cats создано специально для детей. Эргономичная спинка поддерживает правильную осанку во время занятий, а комфортное сиденье с мягким наполнителем делает даже длительное пребывание за столом приятным.
Продуманные материалы для повседневного использования Обивка выполнена из прочной сетки, которая свободно пропускает воздух, предотвращает перегрев и создаёт комфорт даже в тёплое время года. Сетка устойчива к истиранию и проста в уходе. Наполнитель из поролона делает посадку мягкой и удобной.
Функции, которые делают кресло практичным Классический механизм пиастра позволяет легко отрегулировать высоту сиденья под рост ребёнка. Удобные подлокотники разгружают плечевой пояс, а прочная крестовина и ролики из полипропилена обеспечивают лёгкое и безопасное перемещение по комнате.
Надёжность и безопасность Газ-лифт 2 класса гарантирует стабильность и плавность регулировки, а конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Основание устойчиво и обеспечивает безопасность в повседневной эксплуатации.
Современный принт и универсальность Благодаря интересному дизайну кресло станет не только функциональным элементом, но и стильным украшением детской комнаты. Оно идеально подойдёт для учёбы, игр и творчества дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья410/495 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный, разноцветный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Вес упаковки7.10 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
