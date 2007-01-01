Характеристики товара
Описание
TopChairs Simple SN Junior — забота о комфорте и стиле маленьких пользователей
Удобство для учёбы и творчества Кресло TopChairs Simple SN Junior с принтом Blue Cats создано специально для детей. Эргономичная спинка поддерживает правильную осанку во время занятий, а комфортное сиденье с мягким наполнителем делает даже длительное пребывание за столом приятным.
Продуманные материалы для повседневного использования Обивка выполнена из прочной сетки, которая свободно пропускает воздух, предотвращает перегрев и создаёт комфорт даже в тёплое время года. Сетка устойчива к истиранию и проста в уходе. Наполнитель из поролона делает посадку мягкой и удобной.
Функции, которые делают кресло практичным Классический механизм пиастра позволяет легко отрегулировать высоту сиденья под рост ребёнка. Удобные подлокотники разгружают плечевой пояс, а прочная крестовина и ролики из полипропилена обеспечивают лёгкое и безопасное перемещение по комнате.
Надёжность и безопасность Газ-лифт 2 класса гарантирует стабильность и плавность регулировки, а конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Основание устойчиво и обеспечивает безопасность в повседневной эксплуатации.
Современный принт и универсальность Благодаря интересному дизайну кресло станет не только функциональным элементом, но и стильным украшением детской комнаты. Оно идеально подойдёт для учёбы, игр и творчества дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина550 мм
- Высота950 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья410/495 мм
- Вес5.6 кг
- Материалполипропилен
- Материал сиденьясетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный, разноцветный
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки7.10 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики580
- Изделия стопируютсяНет