Характеристики товара
Описание
Кресло компьютерное предназначено для длительного пребывания за компьютером. Благодаря откидывающейся подставке для ног, вы можете организовать себе комфортный перерыв в любое время.
Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из экокожи легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид, а плотная набивка гарантирует продолжительную эксплуатацию без проминания.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее.
Широкие пластиковые подлокотники с мягкими накладками позволят с удобством разместиться в кресле, а чтобы полностью расслабиться, достаточно откинуть подставку для ног и принять удобное положение.
В основании – надежное пятилучие и газлифт 2 класса.
Максимальная нагрузка – 140 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Высота1215/1315 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья465/565 мм
- Материалметалл, пластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.34 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет