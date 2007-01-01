Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный
Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный
8 оценок
13 190
Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 6Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 7Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 8Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 9Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 10Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 11Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 12Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 13Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 14Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный - фото 15
Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный

Артикул: CH-083-736
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина615 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья465/565 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное предназначено для длительного пребывания за компьютером. Благодаря откидывающейся подставке для ног, вы можете организовать себе комфортный перерыв в любое время.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка из экокожи легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид, а плотная набивка гарантирует продолжительную эксплуатацию без проминания.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Мягкие подушки обеспечивают комфорт и поддержку спине и шее.
Широкие пластиковые подлокотники с мягкими накладками позволят с удобством разместиться в кресле, а чтобы полностью расслабиться, достаточно откинуть подставку для ног и принять удобное положение.
В основании – надежное пятилучие и газлифт 2 класса.
Максимальная нагрузка – 140 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина615 мм
  • Высота1215/1315 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья465/565 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.34 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
