Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый
9 оценок
4 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый - фото 1Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый - фото 2Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый - фото 3Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый - фото 4Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый - фото 5Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый - фото 6Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый - фото 7Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый - фото 8

Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый

Артикул: CH-084-088
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

TopChairs Simple SN Junior — забота о комфорте и стиле маленьких пользователей

Удобство для учёбы и творчества Кресло TopChairs Simple SN Junior с ярким принтом Unicorns создано специально для детей. Эргономичная спинка поддерживает правильную осанку во время занятий, а комфортное сиденье с мягким наполнителем делает даже длительное пребывание за столом приятным.
Продуманные материалы для повседневного использования Обивка выполнена из прочной сетки, которая свободно пропускает воздух, предотвращает перегрев и создаёт комфорт даже в тёплое время года. Сетка устойчива к истиранию и проста в уходе. Наполнитель из поролона делает посадку мягкой и удобной.
Функции, которые делают кресло практичным Классический механизм пиастра позволяет легко отрегулировать высоту сиденья под рост ребёнка. Удобные подлокотники разгружают плечевой пояс, а прочная крестовина и ролики из полипропилена обеспечивают лёгкое и безопасное перемещение по комнате.
Надёжность и безопасность Газ-лифт 2 класса гарантирует стабильность и плавность регулировки, а конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг. Основание устойчиво и обеспечивает безопасность в повседневной эксплуатации.
Яркий акцент в интерьере Благодаря сочному дизайну с единорогами кресло станет не только функциональным элементом, но и стильным украшением детской комнаты. Оно идеально подойдёт для учёбы, игр и творчества дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья410/495 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалполипропилен
  • Материал сиденьясетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Вес упаковки7.10 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
37 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Стартрек / оранжевая сетка

44
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул Биг бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Биг бордо, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стул Биг бордо

41
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs ST-DOMINGO, серо-голубой

26
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло офисное Arrow черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Arrow черный, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена

Кресло офисное Arrow черный

26
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло Mint RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Кресло Mint RCH, черный

15
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт зелёный

12
Фотография товара Кресло компьютерное Solace, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Solace, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
25 390

Кресло компьютерное Solace, коричневый

13
New
Фотография товара Кресло компьютерное Pulse, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Pulse, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Кресло компьютерное Pulse, черный, серый

9
New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло компьютерное Concord, черный, красный, экокожа

10

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
New
Фотография товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный

8
В наличии 209 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 59015
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-белый

7
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
New
Фотография товара Кресло компьютерное Asylum, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Asylum, черный, произведённого компанией ChiedoCover
14 990

Кресло компьютерное Asylum, черный

5
Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый

26

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Кресло Nerey M, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от25 090
Оптовая цена

Кресло Nerey M, экокожа серая

39
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от47 590
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-15 enigma white / grey, mesh / fabric, светло-серый

11
Настоящее фото товара Кресло Аполло Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Кресло Аполло Эконом

8
Настоящее фото товара Кресло Роза, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло Роза, черный

8
Настоящее фото товара Кресло Логос W, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Кресло Логос W

9
Фотография товара Кресло Freeman Рондо ПВМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Рондо ПВМ , произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Рондо ПВМ

12
Фотография товара Кресло Ruth, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ruth, хром, произведённого компанией ChiedoCover
33 790

Кресло Ruth, хром

15
Фотография товара Кресло TopChairs Spaceman серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs Spaceman серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло TopChairs Spaceman серый

12
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло офисное Roni, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Roni, серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 490

Кресло офисное Roni, серый

9
В наличии 1 шт.
New
Фотография товара Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Кресло компьютерное Cleavage, черный, оранжевый

15
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый
Кресло офисное TopChairs Simple SN Junior, принт Unicorns, белый
4 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
New
Фотография товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Кресло компьютерное Vaudeville, черный, красный

8
В наличии 209 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
Фотография товара Компьютерное кресло Kolson, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolson, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Компьютерное кресло Kolson, черный

6
В наличии 30 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности