Характеристики товара
Описание
Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый
|Материалы исполнения модели
|Материалы возможного исполнения на заказ
|Ткань стандарт, спинка - сетка
|Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный
Основные характеристики
- Глубина600 мм
- Высота930 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- ОбивкаТкань стандарт, спинка - сетка
- Наполнительпоролон
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия