Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Веста V - фото 1Кресло офисное Веста V - фото 2Кресло офисное Веста V - фото 3

Кресло офисное Веста V

Артикул: CH-051-429
15 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Веста
Кресло офисное Веста
Следующий Кресло офисное Алпан S
Кресло офисное Веста

Характеристики товара

Описание

Возможные цвета исполнения: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный, Оранжевый, Салатовый

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань стандарт, спинка - сеткаЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Экокожа TERRA PVC черный
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • ОбивкаТкань стандарт, спинка - сетка
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло Камила, серыйНастоящее фото товара Кресло Камила, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
33

Кресло Камила, серый

Кресло ArminНастоящее фото товара Кресло Armin, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
30

Кресло Armin

В наличии 119 шт.
Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органикаНастоящее фото товара Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
57

Стул Kongsberg, ткань Bella 21, ножки морилка органика

Каркас Кресла Komfort PlusНастоящее фото товара Каркас Кресла Komfort Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
48

Каркас Кресла Komfort Plus

Распродажа
Полукресло Dolche, Велюр оранжевый Настоящее фото товара Полукресло Dolche, Велюр оранжевый , произведённого компанией ChiedoCover
от6 29014
7 290 ₽
44

Полукресло Dolche, Велюр оранжевый

Полукресло Флорида, спинка гобеленНастоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
43

Полукресло Флорида, спинка гобелен

Кресло офисное Аманор SНастоящее фото товара Кресло офисное Аманор S, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
14

Кресло офисное Аманор S

С этим товаром покупают

Стул барный Либерти черныйНастоящее фото товара Стул барный Либерти черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
40

Стул барный Либерти черный

В наличии 31 шт.
Кресло College CLG-625 LBN-C BlackНастоящее фото товара Кресло College CLG-625 LBN-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
48

Кресло College CLG-625 LBN-C Black

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань зеленый/ каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
62

Стул Галс, ткань зеленый/ каркас черный

Барный стул ColtНастоящее фото товара Барный стул Colt, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
116

Барный стул Colt

Распродажа
Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 смНастоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99051
11 990 ₽Оптовая цена
45

Стул полубарный FRANKFURT, черный, 65 см

В наличии 92 шт.
Стул Авез, черныйНастоящее фото товара Стул Авез, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена
58

Стул Авез, черный

Стул Агонданж, коричневыйНастоящее фото товара Стул Агонданж, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена
44

Стул Агонданж, коричневый

Другие товары из раздела по профессиям

Кресло для офиса РОМЕО шоколадНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса РОМЕО шоколад

Кресло для офиса РОМЕО сиреньНастоящее фото товара Кресло для офиса РОМЕО сирень, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
48

Кресло для офиса РОМЕО сирень

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубойНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
13 190
Оптовая цена
42

Кресло для офиса ПАУК, серо-голубой

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевыйНастоящее фото товара Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена
43

Кресло для офиса ПАУК хром, оранжевый

Стул барный Либерти бежевыйНастоящее фото товара Стул барный Либерти бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
35

Стул барный Либерти бежевый

В наличии 31 шт.
Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
32

Кресло КС-2