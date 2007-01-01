Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Tempo, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Tempo, черный, серый
12 оценок
40 890
Кресло Tempo, черный, серый - фото 1Кресло Tempo, черный, серый - фото 2Кресло Tempo, черный, серый - фото 3Кресло Tempo, черный, серый - фото 4Кресло Tempo, черный, серый - фото 5Кресло Tempo, черный, серый - фото 6Кресло Tempo, черный, серый - фото 7Кресло Tempo, черный, серый - фото 8Кресло Tempo, черный, серый - фото 9Кресло Tempo, черный, серый - фото 10Кресло Tempo, черный, серый - фото 11Кресло Tempo, черный, серый - фото 12Кресло Tempo, черный, серый - фото 13Кресло Tempo, черный, серый - фото 14Кресло Tempo, черный, серый - фото 15Кресло Tempo, черный, серый - фото 16Кресло Tempo, черный, серый - фото 17Кресло Tempo, черный, серый - фото 18Кресло Tempo, черный, серый - фото 19Кресло Tempo, черный, серый - фото 20Кресло Tempo, черный, серый - фото 21
Кресло Tempo, черный, серый

Артикул: CH-083-770
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1150 мм
  • Глубина сиденья413 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло компьютерное – это сочетание стиля, функциональности и комфорта для длительного пребывания за компьютером. Телескопическая подставка для ног поможет организовать комфортный перерыв в любое время.

Кресло выполнено из материалов высокого качества. Обивка кресла из сверхпрочной сетки легко чистится и долго сохраняет привлекательный внешний вид.
Эргономичный дизайн разработан с заботой о вашем здоровье. Регулируемые подголовник и поясничная поддержка обеспечат оптимальное положение корпуса, способствуя снижению напряжения в области шеи и спины.
Регулируемые 4D пластиковые подлокотники позволят с удобством разместиться в кресле.
Наличие телескопической подставки для ног не только помогает создать удобное положение для ног, но и способствует улучшению кровообращения, снимая напряжение с мышц и суставов.
В основании – надежное металлическое пятилучие и газлифт 4 класса.
Максимальная нагрузка – 125 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1150 мм
  • Глубина сиденья413 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Материал сиденьясетка
  • Цветсерый, черный
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки29.06 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

