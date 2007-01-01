Характеристики товара
Описание
Настольная лампа сразу привлекает внимание необычной формой она выполнена в виде дизайнерской сумки с глянцевым стеклянным корпусом и ручкой. Сквозь прозрачные волны стекла просвечивает гибкая неоновая лента, создающая мягкое, тёплое свечение и эффект живого света. Лампа выглядит словно арт-инсталляция, объединяя эстетику и практичность. Внутри корпуса расположен гибкий неоновый элемент, формирующий световой рисунок и равномерно распределяющий свет. Благодаря такому решению светильник не требует дополнительных источников света. Лампа идеально подойдёт как акцентный элемент в гостиной, детской, гостинице или кафе. Её можно поставить на тумбу, полку или даже подвесить на крючок ручка справляется с этим легко. Такая лампа станет оригинальным дополнением в интерьере для любителей дизайнерских решений и нестандартных форм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина185 мм
- Глубина105 мм
- Высота190 мм
- Вес2.18 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки265 мм
- Вес упаковки2.36 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет