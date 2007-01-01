Товар в корзине. Перейти
Латте диван двухместный из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Латте диван двухместный из искусственного ротанга, соломенный - фото 2
NEW

Латте диван двухместный из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-146
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван глубокий Flow, черный
Фотография товара Диван глубокий Flow, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Диван высокий без подлокотников Flow, черный
Фотография товара Диван высокий без подлокотников Flow, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Диван «Латте» двухместный. Его отличает каркас из алюминия высокой прочности. Мебель ручного плетения, которое выполнено из круглого искусственного ротанга. Представлена в соломенном цвете.Двухместный диван укомплектован длинной плоской подушкой со съёмным чехлом в серо-коричневом оттенке. Он изготовлен из полиэстера с плотностью 230гр/м2. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка ткани, которая защищает текстильное изделие от случайного намокания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес14 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки680 мм
  • Высота упаковки870 мм
  • Глубина упаковки1630 мм
  • Вес упаковки14.50 кг
  • Объём упаковки0.96 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела диваны для улицы

Товар в корзине

Латте диван двухместный из искусственного ротанга, соломенный
Латте диван двухместный из искусственного ротанга, соломенный
56 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.