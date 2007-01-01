Характеристики товара
Описание
Диван «Латте» двухместный. Его отличает каркас из алюминия высокой прочности. Мебель ручного плетения, которое выполнено из круглого искусственного ротанга. Представлена в соломенном цвете.Двухместный диван укомплектован длинной плоской подушкой со съёмным чехлом в серо-коричневом оттенке. Он изготовлен из полиэстера с плотностью 230гр/м2. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка ткани, которая защищает текстильное изделие от случайного намокания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Глубина660 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес14 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки870 мм
- Глубина упаковки1630 мм
- Вес упаковки14.50 кг
- Объём упаковки0.96 м3
- Изделия стопируютсяНет