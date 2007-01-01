Характеристики товара
Описание
Диван выполнен из круглого искусственного ротанга соломенного цвета, оплетенного вручную.Двухместный диван дополнен несколькими подушками со съёмными серо-коричневыми чехлами. Они изготовлены из прочного полиэстера, плотность которого достигает 230гр/м2. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка ткани для защиты текстильных изделий от намокания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1700 мм
- Глубина865 мм
- Высота815 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес30 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки900 мм
- Высота упаковки830 мм
- Глубина упаковки1700 мм
- Вес упаковки31.50 кг
- Объём упаковки1.27 м3
- Изделия стопируютсяНет