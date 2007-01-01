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Капучино диван из искусственного ротанга двухместный, соломенный - фото 1Капучино диван из искусственного ротанга двухместный, соломенный - фото 2Капучино диван из искусственного ротанга двухместный, соломенный - фото 3
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Капучино диван из искусственного ротанга двухместный, соломенный

Артикул: CH-077-077
10 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван выполнен из круглого искусственного ротанга соломенного цвета, оплетенного вручную.Двухместный диван дополнен несколькими подушками со съёмными серо-коричневыми чехлами. Они изготовлены из прочного полиэстера, плотность которого достигает 230гр/м2. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка ткани для защиты текстильных изделий от намокания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Глубина865 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес30 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки830 мм
  • Глубина упаковки1700 мм
  • Вес упаковки31.50 кг
  • Объём упаковки1.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Капучино диван из искусственного ротанга двухместный, соломенный
Капучино диван из искусственного ротанга двухместный, соломенный
83 490
В корзине

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