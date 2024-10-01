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Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий - фото 1

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий

Артикул: CH-058-624
7 оценок
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Фотография товара Лопата для пиццы поворотная «Аззурра» анодированный алюминий, синий от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синяя от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360/1880 мм
  • Ширина360 мм
  • Вес1,45 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

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