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Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий - фото 1

Лопата для пиццы квадратная «Аззурра» анодированный алюминий, синий

Артикул: CH-058-617
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина330/1840 мм
  • Ширина330 мм
  • Материалалюминий
  • Цветсиний, серебряный

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