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Люстра Рейнар

Артикул: CH-048-829
44 оценки
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Люстра Умберто

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота485 мм
  • Диаметр520 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп8
  • Мощность320 Вт
  • ЦокольE-14
  • Длина цепи1200 мм
  • Цветжелтый

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