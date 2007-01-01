Характеристики товара
Описание
Люстра создаёт эффект цельной световой композиции благодаря равномерно расположенным хрустальным плафонам. Их гранёная поверхность преломляет свет, создавая мягкое, искрящееся сияние, которое преображает пространство. Прозрачные плафоны в форме прямоугольников элегантно контрастируют с хромированным корпусом. Глянцевая поверхность усиливает ощущение чистоты линий и геометрии, делая люстру уместной как в классическом, так и в современном интерьере. Шесть ламп Е14 обеспечивают мощное освещение — до 240 Вт суммарной мощности, охватывая площадь до 16 кв.м. Подвесная система легко регулируется по высоте (120–180 см), позволяя точно адаптировать люстру под параметры помещения и даже использовать её с натяжными потолками. Модель станет акцентной точкой в гостиной, обеденной зоне, просторной кухне или стильном кафе. Сбалансированное сочетание декора и света делает её не просто источником освещения, а полноценным элементом интерьерной композиции.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина290 мм
- Высота2100 мм
- Вес3.55 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп6
- Мощность240 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветсеребряный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки250 мм
- Высота упаковки170 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет