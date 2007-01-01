Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700
7 оценок
6 190
Товар в корзине. Перейти
Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700 - фото 1Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700 - фото 2Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700 - фото 3Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700 - фото 4Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700 - фото 5

Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700

Артикул: CH-088-038
7 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подстолье алюминиевое 1043ЕМ
Фотография товара Подстолье алюминиевое 1043ЕМ от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье металлическое 1247ЕМ
Фотография товара Подстолье металлическое 1247ЕМ от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр небесно-голубой, ножки бук

99
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, синий, голубой гобелен, белые ножки

71
Фотография товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стул полубарный Флекс, велюр капучино, 65 см

26
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр бежевый Тедди 004 / салатовый Тедди 029, морилка белая

51
Фотография товара Диван Veene mini текстиль, венге brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene mini текстиль, венге brown, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Veene mini текстиль, венге brown

81
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59011
9 590 ₽

Стул Рикко, велюр Палермо ментол 09, ножки бук

7
Фотография товара Подстолье 1206ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1206ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Подстолье 1206ЕМ

9
Фотография товара Диван Базис, коричневый, 2600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Базис, коричневый, 2600, произведённого компанией ChiedoCover
111 490

Диван Базис, коричневый, 2600

6
Фотография товара Диван Риззо, коричневый,1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Риззо, коричневый,1600, произведённого компанией ChiedoCover
90 490

Диван Риззо, коричневый,1600

8
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, фрост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900, фрост, белый муар

13

Другие товары из раздела мебель для кофейни

Распродажа
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29036
18 990 ₽Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango космический с чёрными ножками, 2шт

41
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Стол обеденный Cenozoic, раскладной, орех светлый, произведённого компанией ChiedoCover
289 290

Стол обеденный Cenozoic, раскладной, орех светлый

14
В пути 176 шт.
Настоящее фото товара Подстолье Кобе МК, коричневый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 490

Подстолье Кобе МК, коричневый, черный

13
Фотография товара Подстолье Хум двойное, массив бука, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Хум двойное, массив бука, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Подстолье Хум двойное, массив бука, коричневый

13
Настоящее фото товара Подстолье Хатч, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 890

Подстолье Хатч, коричневый

12
Настоящее фото товара Подстолье Пантри, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Подстолье Пантри, коричневый

13
Фотография товара Подстолье Поуф 52, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Поуф 52, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
35 590

Подстолье Поуф 52, коричневый

14
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900, произведённого компанией ChiedoCover
7 090

Подстолье Балкони 2Р, черный, 900х900

8
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х600, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1200х600

10
Фотография товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Подстолье Балкони 2Р, черный, 1400х600

5

Товар в корзине

Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700
Подстолье Балкони 2Р, черный, 700х700
6 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности