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Настоящее фото товара Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800
6 оценок
9 990
Товар в корзине. Перейти
Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800 - фото 1Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800 - фото 2Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800 - фото 3Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800 - фото 4

Подстолье барное Балкони Н, черный, 1400х800

Артикул: CH-088-076
6 оценок
Основные характеристики
  • Материалметалл
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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