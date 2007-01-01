Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, серый
12 оценок
31 990
Товар в корзине. Перейти
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, серый - фото 1Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, серый - фото 2Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, серый - фото 3
NEW

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, серый

Артикул: CH-079-828
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина1750 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота1250 мм
  • Вес23.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Опора стола Акация
Фотография товара Опора стола Акация от компании ChiedoCover.
Следующий Подстолье Нево
Фотография товара Подстолье Нево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономика нового уровня. Подстолье с электроприводом — это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря регулировке высоты от 60 до 125 см, конструкция легко адаптируется под сидячую или стоячую работу, позволяя поддерживать правильную осанку в течение всего дня. Прочная металлическая основа в чёрном цвете придаёт конструкции строгий, современный вид и надёжность в эксплуатации. Интеллектуальные возможности и надежность. Подстолье оснащено двумя мощными электромоторами и удобным контроллером с кнопками, которые устойчивы к износу и срабатывают точно и быстро. Функция памяти на 4 уровня позволяет сохранять индивидуальные настройки высоты, а защита от перегрузок, перегрева и столкновений обеспечивает безопасную работу. Дополнительная функция «детский замок» блокирует управление, исключая случайные нажатия. Максимум адаптивности для вашего пространства. Конструкция регулируется по длине от 105 до 175 см. С грузоподъёмностью до 120 кг и плавным подъёмом со скоростью 20 мм/сек это подстолье становится надёжной основой для рабочего места пользователей ростом до 185 см — как дома, так и в офисе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1750 мм
  • Ширина680 мм
  • Высота1250 мм
  • Вес23.5 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Вес упаковки25 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подстолье 1064EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена

Подстолье 1064EM

54
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье стальное 1051, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье стальное 1051, белое, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Подстолье стальное 1051, белое

69
В наличии 30 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Подстолье Кобе МН, произведённого компанией ChiedoCover
от13 390
Оптовая цена

Подстолье Кобе МН

55
В корзине
Фотография товара Подстолье Лестер, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лестер, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Подстолье Лестер, черный

88
В корзине
Фотография товара Стол Лидер 4, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 4, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стол Лидер 4, белый

466
В корзине
Фотография товара Подстолье 1211EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1211EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена

Подстолье 1211EM

77
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье 2123EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2123EM, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Подстолье 2123EM

97
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье Лофт Кёльн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover
от18 490

Подстолье Лофт Кёльн

51
В корзине
Фотография товара Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист» , произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Регулируемый стол для ноутбука на колесиках «Твист»

13
В корзине
Фотография товара Пристенный складной столик «Пола» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пристенный складной столик «Пола», произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Пристенный складной столик «Пола»

11
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Oxalit светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit светлый сланец

39
В корзине
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
В корзине
Фотография товара Столешница ЛДСП, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, венге

43
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Gorniy, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Gorniy

37
В корзине
Фотография товара Консоль Рокки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Рокки, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990

Консоль Рокки

74
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Valencia

40
В корзине
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень

39
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Belfast, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Столешница Oxalit Belfast

31
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Palermo, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Palermo

50
В корзине
Фотография товара Столешница ЛДСП, дуб беленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, дуб беленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, дуб беленый

31
В корзине

Другие товары из раздела металлические подстолья

Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2101EM, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2101EM

91
В наличии 30 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Подстолье металлическое 2103EM, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое 2103EM

68
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье 2119EM от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 2119EM, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена

Подстолье 2119EM

73
В корзине
Фотография товара Подстолье Лофт Фюрт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт Фюрт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Подстолье Лофт Фюрт

83
В корзине
Фотография товара Подстолье Трапеция 1400 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Трапеция 1400, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890

Подстолье Трапеция 1400

15
В корзине
Фотография товара Подстолье Лофт 114 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт 114, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Подстолье Лофт 114

7
В корзине
Настоящее фото товара Подстолье 1298EM, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Подстолье 1298EM

10
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Подстолье Классик Кв от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Классик Кв, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Подстолье Классик Кв

15
В корзине
Фотография товара Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Подстолье для стола металлическое с деревянными ножками

14
В корзине
New
Фотография товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, черный, произведённого компанией ChiedoCover
31 990

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, черный

8
В наличии 47 шт.
В корзине

Товар в корзине

Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, серый
Подстолье для стола с электроприводом и регулировкой высоты, 4 уровня высоты, серый
31 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Столешница Oxalit светлый сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit светлый сланец

39
В корзине
Фотография товара Письменный стол Скандика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Письменный стол Скандика, произведённого компанией ChiedoCover
от35 090

Письменный стол Скандика

55
В корзине
Фотография товара Столешница ЛДСП, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Столешница ЛДСП, венге

43
В корзине
Настоящее фото товара Столешница Oxalit Gorniy, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Столешница Oxalit Gorniy

37
В корзине

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности