Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1160 мм
- Глубина470 мм
- Высота705 мм
- Ширина столешницы1300 мм
- Глубина столешницы650 мм
- Вес38.85 кг
- Каркасметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
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