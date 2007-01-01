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Настоящее фото товара Подстолье Гэтсби, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье Гэтсби
11 оценок
16 190
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Подстолье Гэтсби

Артикул: CH-052-812
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1160 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота705 мм
  • Ширина столешницы1300 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота705 мм
  • Ширина столешницы1300 мм
  • Глубина столешницы650 мм
  • Вес38.85 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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