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Подстолье Гэтсби

Артикул: CH-052-812
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота705 мм
  • Ширина столешницы1300 мм
  • Глубина столешницы650 мм
  • Вес38.85 кг
  • Каркасметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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