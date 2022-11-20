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              Подстолье металлическое 1253

              4.3
              Оптовая цена
              9 790 ₽10 290 ₽
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              Подстолье металлическое 1253
              Подстолье металлическое 1253
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              Основные характеристики

              • Высота730 мм
              • Длина750 мм
              • Ширина400 мм
              • Вес32 кг
              • Материал подстольясталь

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