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Полукресло Diona

Артикул: CH-059-467
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.

Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота спинки320 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветкоричневый, белый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Каркасмассив бука
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Полукресло Diona
Полукресло Diona
от 22 690
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