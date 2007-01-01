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Стул Марсель плетеный из роупа, основание дуб, серый меланж круглый, ткань бежевая 052 - фото 1Стул Марсель плетеный из роупа, основание дуб, серый меланж круглый, ткань бежевая 052 - фото 2

Стул Марсель плетеный из роупа, основание дуб, серый меланж круглый, ткань бежевая 052

Артикул: CH-076-212
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеный стул «Марсель» представляет собой удобное и стильное решение для дома или сада. Изготовленный из прочного дубового каркаса и оплетки из роупа цвета серый меланж, этот стул является отличным выбором для долгосрочного использования.

Комплект стула включает в себя комфортную подушку со съёмным чехлом бежевого цвета, который не только добавляет мягкости и удобства, но и обеспечивает возможность легкой замены и чистки. Чехол для подушки разработан таким образом, что его можно стирать в стиральной машине с использованием порошков, что облегчит процесс ухода за мебелью.

Объединяя удобство, качество и стильный дизайн, плетеный стул «Марсель» является идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и эстетику своего интерьера или экстерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки750 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Стул Марсель плетеный из роупа, основание дуб, серый меланж круглый, ткань бежевая 052
от 45 890
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