Характеристики товара
Описание
Плетеный стул «Марсель» представляет собой удобное и стильное решение для дома или сада. Изготовленный из прочного дубового каркаса и оплетки из роупа цвета серый меланж, этот стул является отличным выбором для долгосрочного использования.
Комплект стула включает в себя комфортную подушку со съёмным чехлом бежевого цвета, который не только добавляет мягкости и удобства, но и обеспечивает возможность легкой замены и чистки. Чехол для подушки разработан таким образом, что его можно стирать в стиральной машине с использованием порошков, что облегчит процесс ухода за мебелью.
Объединяя удобство, качество и стильный дизайн, плетеный стул «Марсель» является идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и эстетику своего интерьера или экстерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасадерево
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет