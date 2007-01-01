Характеристики товара
Описание
Двухместный диван «Диего» с подушками в комплекте.Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в белый цвет. Боковины каркаса и спинка вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - бежевый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой бежевого цвета. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1580 мм
- Глубина720 мм
- Высота770 мм
- Вес21.5 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки1650 мм
- Вес упаковки26.70 кг
- Объём упаковки1.06 м3
- Изделия стопируютсяНет