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Настоящее фото товара Пуф Келон, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Пуф Келон, голубой
33 оценки
5 790
Товар в корзине. Перейти
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Пуф Келон, голубой

Артикул: CH-031-978
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота450 мм
  • Вес4,91 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Пуфы - одни из самых универсальных предметов обстановки. Они не занимают много места, функциональны, сочетаются с большинством интерьеров и помогут там, где обычная мебель не подходит.


СТИЛЬ И КОМПАКТНОСТЬ
Нежный пуф цилиндрической формы в нижней части окантован золотым металлическим кольцом более узкого диаметра. Надежность металла и мягкость ткани прекрасно сочетаются в готовом исполнении пуфа.



УДОБСТВО И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Мягкое наполнение придает пышности и создает максимальный комфорт при использовании. Пуф вполне может стать дополнительным посадочным местом или банкеткой в прихожей.



УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
Надежный каркас окрашен порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каркас выполнен из металлического листа. Сидение выполнено из микровелюра с мягким наполнителем. Диаметр сидения 350 мм.
Максимальная статическая нагрузка - 100 кг.



РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УХОДУ
Используйте чистку пылесосом, а для трудновыводимых пятен специальные пятновыводители, в соответствии с инструкцией.



*Оттенок ткани может меняться в зависимости от партии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота450 мм
  • Вес4,91 кг
  • Материалметалл, микровелюр
  • Цветзолотой, бирюзовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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