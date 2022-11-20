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Пуф Ricadi, бежевый

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Характеристики товара

Описание

Каркас изделия состоит из деревянных брусков (хвойных пород) и березовой фанеры марки ФК. На рамку каркаса установлен ряд плоских пружин (тип – «змейка»), поверх пружин проложен слой войлока, сверху войлок закрыт лицевым чехлом из ткани. Наполнение: настил из войлока, настил из двух слоев пенополиуретана (поролон марки Memory Foam и супермягкий), холлофайбер. Внутренний чехол выполнен из периотека на текстильной основе. В основании – металлические опоры высотой 160 мм, с пластиковыми подпятниками, черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина700 мм
  • Цветбежевый

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