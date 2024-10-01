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Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 1Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 2Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 3Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 4Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 5Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 6Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 7Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 8Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый - фото 9

Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый

Артикул: CH-067-412
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Популярное новогоднее украшение интерьера, а также флористических и конфетных композиций. Можно украсить декупажем, оформить в технике скрапбукингу или объемными флористическими элементами, наполнить сани декоративными подарками или сладостями. Украшения не входят в комплект. Изделие неокрашено. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина190 мм
  • Высота60 мм
  • Вес1 кг
  • Материалсосна
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки750 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Вес упаковки1.10 кг

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