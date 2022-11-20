Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина1930 мм
- Глубина560 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Материал каркасасталь
- Цветкоричневый
|Профильмм
|Количество мест
|Оптовая ценаруб
|Розничная ценаруб
|20
|2
|4690
|6090
|20
|3
|7090
|9190
|20
|4
|9690
|12590
|25
|2
|4990
|6490
|25
|3
|7490
|9690
|25
|4
|10090
|13090
Секция стульев 01
Секция стульев 02
Секция стульев 03
Секция многоместная ИЗО-4 плюс
Секция многоместная ИЗО-4
Секция многоместная ИЗО-3 плюс
Секция многоместная ИЗО-3
Секция многоместная СМ-3 на балке
Секция многоместная СМ-3
Секция многоместная Кортес
Чехол 113, журавинка
Стол Лофт 16
Стул Изо Т плюс, красный
Кресло пластиковое Coccolona, оранжевый
Трибуна для выступлений - 5
Трибуна для выступлений - 6
Трибуна для выступлений - 7
Трибуна для выступлений - 8
Трибуна для выступлений - 9
Стул ВЕРСАЛЬ 10
Стул Хит 25мм - серебро, корона красная
Стул TEDDY BASSA
Стул TEDDY ALTA
Стул Хит детский, велюр OPHELIA 10 серый, черный муар
Стул Хит 25 мм золото, с каретной стяжкой, экокожа FUSION red
Диван классический
Диван Simple
Диван Винтаж
Диван Дублин