Характеристики товара
Описание
Стильный нераздвижной стол Феста – это идеальное сочетание элегантности и функциональности для вашего интерьера. Прямоугольная форма стола является классикой, которая никогда не выходит из моды. Стол прекрасно подходит для различных интерьеров и помещений, таких как гостиная, столовая, кухня или офис, добавляя функциональность и уют в любую обстановку.
Высококачественная керамическая столешница: стол обладает глянцевой премиальной столешницей из керамогранита, имитирующей белый мрамор. Поверхность размером 1400х850 мм со скошенной кромкой не царапается, не впитывает жидкость и легко моется, что обеспечивает долгий срок службы и минимальный уход.
Устойчивость к перепадам температур: стол идеально подходит для использования в любых условиях, не теряя своего великолепного вида.
Роскошный дизайн: кристально-белый фон столешницы с элегантными серыми прожилками и изысканными золотистыми деталями добавляет нотку роскоши и утонченности вашему интерьеру.
Элегантная овальная опора: металлическая основа золотого цвета придает столу стабильность и стильный современный вид, идеально гармонируя с мраморной столешницей.
Стол – это воплощение утонченного стиля и непревзойденного качества, которое украсит любой интерьер и станет вашим любимым местом для встреч и общения. Подчеркните уникальность вашего дома с помощью стола Феста.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина850 мм
- Глубина850 мм
- Высота770 мм
- Вес64 кг
- Материал столешницыкерамогранит
- Цветбелый, золотой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет