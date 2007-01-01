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Настоящее фото товара Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор
11 оценок
69 79029
96 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 1Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 2Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 3Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 4Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 5Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 6Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 7Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 8Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 9Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 10Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 11Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 12Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 13Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 14Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 15Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 16Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 17Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 18Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 19Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор - фото 20
Распродажа

Стол Феста, керамогранит Калакатте голд мрамор

Артикул: CH-078-443
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина850 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Вес64 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный нераздвижной стол Феста – это идеальное сочетание элегантности и функциональности для вашего интерьера. Прямоугольная форма стола является классикой, которая никогда не выходит из моды. Стол прекрасно подходит для различных интерьеров и помещений, таких как гостиная, столовая, кухня или офис, добавляя функциональность и уют в любую обстановку.

Высококачественная керамическая столешница: стол обладает глянцевой премиальной столешницей из керамогранита, имитирующей белый мрамор. Поверхность размером 1400х850 мм со скошенной кромкой не царапается, не впитывает жидкость и легко моется, что обеспечивает долгий срок службы и минимальный уход.

Устойчивость к перепадам температур: стол идеально подходит для использования в любых условиях, не теряя своего великолепного вида.

Роскошный дизайн: кристально-белый фон столешницы с элегантными серыми прожилками и изысканными золотистыми деталями добавляет нотку роскоши и утонченности вашему интерьеру.

Элегантная овальная опора: металлическая основа золотого цвета придает столу стабильность и стильный современный вид, идеально гармонируя с мраморной столешницей.

Стол – это воплощение утонченного стиля и непревзойденного качества, которое украсит любой интерьер и станет вашим любимым местом для встреч и общения. Подчеркните уникальность вашего дома с помощью стола Феста.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина850 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Вес64 кг
  • Материал столешницыкерамогранит
  • Цветбелый, золотой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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