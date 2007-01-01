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Настоящее фото товара Стол Лепцит 1100, массив дуба, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лепцит 1100, массив дуба, тон натуральный
10 оценок
от 80 990
Стол Лепцит 1100, массив дуба, тон натуральный - фото 1

Стол Лепцит 1100, массив дуба, тон натуральный

Артикул: CH-089-414
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон светлый натуральный;

Материал основания:массив дуба, тон светлый натуральный;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес36 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветнатуральный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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