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Настоящее фото товара Стол Фуд-корт, столешница Орех Дижон натуральный, 22 мм, подстолье шампань муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Фуд-корт, столешница Орех Дижон натуральный, 22 мм, подстолье шампань муар
7 оценок
5 49082
29 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Фуд-корт, столешница Орех Дижон натуральный, 22 мм, подстолье шампань муар - фото 1Стол Фуд-корт, столешница Орех Дижон натуральный, 22 мм, подстолье шампань муар - фото 2Стол Фуд-корт, столешница Орех Дижон натуральный, 22 мм, подстолье шампань муар - фото 3Стол Фуд-корт, столешница Орех Дижон натуральный, 22 мм, подстолье шампань муар - фото 4Стол Фуд-корт, столешница Орех Дижон натуральный, 22 мм, подстолье шампань муар - фото 5
Распродажа

Стол Фуд-корт, столешница Орех Дижон натуральный, 22 мм, подстолье шампань муар

Артикул: CH-089-245
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стол Фуд-корт – стильное и практичное решение для общественных пространств

Современный овальный стол с эргономичным дизайном идеально подходит для фуд-кортов, кафе и ресторанов. Сочетание деревянной столешницы и фактурного черного основания создает гармоничный образ.

Преимущества:

  • Гигиеничность – гладкая поверхность столешницы легко очищается
  • Устойчивость – массивное основание с рифленой текстурой обеспечивает надежность
  • Эргономика – скругленные края повышают безопасность в местах с высокой проходимостью
  • Универсальность – нейтральный дизайн впишется в любой современный интерьер

Этот стол – идеальное сочетание функциональности и стиля для мест общественного питания. Его прочная конструкция выдержит интенсивную эксплуатацию, а лаконичный дизайн создаст приятную атмосферу для посетителей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Диаметр800 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Цветкоричневый, шампань
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаКруглая
  • Диаметр подстолья450 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длина ммШирина ммВысота ммМатериал столешницыТолщина столешницы ммЦена
800800750ЛДСП1611890
800800750HPL2214290
800800750ЛДСП3212790
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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