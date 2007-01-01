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Настоящее фото товара Стол Лионси, стекло графит, массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лионси, стекло графит, массив дуба, тон терра
13 оценок
от 129 590
Стол Лионси, стекло графит, массив дуба, тон терра - фото 1Стол Лионси, стекло графит, массив дуба, тон терра - фото 2Стол Лионси, стекло графит, массив дуба, тон терра - фото 3Стол Лионси, стекло графит, массив дуба, тон терра - фото 4

Стол Лионси, стекло графит, массив дуба, тон терра

Артикул: CH-089-386
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1610 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота750 мм
  • Вес72.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1610 мм
  • Глубина860 мм
  • Высота750 мм
  • Вес72.8 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый, темно-серый, темно-коричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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