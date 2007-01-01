6 690₽
Оптовая цена
Cтол барный НАНТ, белый, D600
В наличии 26 шт.
от27 390₽
Оптовая цена
Стол рабочий, 2000*900, шамони светлый
от32 700₽
Оптовая цена
Стол с кабель-каналом, Т-образная опора, дуб
МИНПРОМТОРГ
от6 640₽6
7 050 ₽
Стол Лидер 3, Д1800, белый, черный
МИНПРОМТОРГ
от4 890₽20
6 090 ₽
Стол Лидер 2, 1800х900, орех, золотой
МИНПРОМТОРГ
от6 190₽2
6 290 ₽
Стол Лидер 2, 2700х900, шампань, венге
от70 150₽
Оптовая цена
Бенч-система на 6 мест на металлокаркасе, опоры 90гр, 4140х670(1370)х755
В наличии 6 шт.
МИНПРОМТОРГ
от4 190₽
Стол Лидер 1, 1300х800, бук, белый
МИНПРОМТОРГ
от5 190₽
Стол Лидер 2, 1800*900, белый, орех, кромка ПВХ
133 690₽
Стол Охрус 1600, массив дуба, тон терра