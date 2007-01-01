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Настоящее фото товара Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон коньяк
12 оценок
от 166 090
Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон коньяк - фото 1Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон коньяк - фото 2

Стол Лиссин 2000, массив дуба, тон коньяк

Артикул: CH-089-396
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2000 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон коньяк;

Материал основания:массив дуба, тон коньяк;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес64.3 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1200800750
1400800750
1400910750
1600910750
1800910750
2000910750
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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