Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Окрашен в светло-серый цвет. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг. Цвет-светло-серый.
Вес: 12,34 кг
Высота: 96 см
Ширина: 71 см
Длина: 87 см
Упаковка (Д*Ш*В): 90х70х20 см
Упаковка (объем): 0,129 м3
Упаковка (вес): 12,34 кг
Высота сиденья: 37 см
Ширина сиденья: 54 см
Длина сиденья: 46 см
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина710 мм
- Длина900 мм
- Вес12.34 кг
- Материал каркасасосна
- Цветбелый