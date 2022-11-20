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Кресло-адирондак Ланс, светло-серый - фото 1

Кресло-адирондак Ланс, светло-серый

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Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собранных узлов, оцинкованная фурнитура. Окрашен в светло-серый цвет. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг. Цвет-светло-серый.

Вес: 12,34 кг
Высота: 96 см
Ширина: 71 см
Длина: 87 см
Упаковка (Д*Ш*В): 90х70х20 см
Упаковка (объем): 0,129 м3
Упаковка (вес): 12,34 кг
Высота сиденья: 37 см
Ширина сиденья: 54 см
Длина сиденья: 46 см

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина710 мм
  • Длина900 мм
  • Вес12.34 кг
  • Материал каркасасосна
  • Цветбелый

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