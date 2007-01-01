Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево
6 990
Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево - фото 1Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево - фото 2Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево - фото 3Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево - фото 4Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево - фото 5
Стул барный TOLIX, черный глянцевый, темное дерево

Артикул: CH-084-184
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
Характеристики товара

Описание

Стул барный TOLIX — сочетание индустриального стиля и натуральных акцентов. Барный стул TOLIX — это узнаваемая классика, вдохновлённая культовым дизайном одноимённого бренда. Модель сочетает черный глянцевый металл и сиденье из тёмного дерева, создавая эффектный контраст и добавляя тепла в интерьер. Он идеально впишется в современные пространства, оформленные в стиле лофт, индастриал или урбан. Каркас и ножки выполнены из прочного металла, устойчивого к износу и механическим повреждениям. Металл обеспечивает высокую прочность конструкции, что позволяет выдерживать нагрузку до 130 кг. Глянцевое покрытие не только эстетично, но и защищает от влаги и царапин. Высота сиденья 77 см делает стул идеальным для барных стоек и высоких столов. Перекладины между ножками усиливают конструкцию и служат удобной опорой для ног. Сиденье из дерева приятно на ощупь и добавляет ощущение уюта. Модель стопируется — стулья можно легко сложить друг на друга, что значительно экономит место при хранении и транспортировке. Это особенно удобно для кафе и заведений с перемещаемой мебелью. TOLIX подойдёт для самых разных пространств: от домашней кухни до городского бара или стильного офиса. Он станет практичным и стильным элементом интерьера, подчёркивая вашу любовь к функциональному дизайну с характером.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес5 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка130
  • Тип ножекбарные ножки
  • Цветчерный, темно-коричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

