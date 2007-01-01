Характеристики товара
Описание
Стул барный TOLIX — сочетание индустриального стиля и натуральных акцентов. Барный стул TOLIX — это узнаваемая классика, вдохновлённая культовым дизайном одноимённого бренда. Модель сочетает черный глянцевый металл и сиденье из тёмного дерева, создавая эффектный контраст и добавляя тепла в интерьер. Он идеально впишется в современные пространства, оформленные в стиле лофт, индастриал или урбан. Каркас и ножки выполнены из прочного металла, устойчивого к износу и механическим повреждениям. Металл обеспечивает высокую прочность конструкции, что позволяет выдерживать нагрузку до 130 кг. Глянцевое покрытие не только эстетично, но и защищает от влаги и царапин. Высота сиденья 77 см делает стул идеальным для барных стоек и высоких столов. Перекладины между ножками усиливают конструкцию и служат удобной опорой для ног. Сиденье из дерева приятно на ощупь и добавляет ощущение уюта. Модель стопируется — стулья можно легко сложить друг на друга, что значительно экономит место при хранении и транспортировке. Это особенно удобно для кафе и заведений с перемещаемой мебелью. TOLIX подойдёт для самых разных пространств: от домашней кухни до городского бара или стильного офиса. Он станет практичным и стильным элементом интерьера, подчёркивая вашу любовь к функциональному дизайну с характером.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Вес5 кг
- Материалметалл, дерево
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка130
- Тип ножекбарные ножки
- Цветчерный, темно-коричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки290 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет