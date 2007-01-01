Характеристики товара
Описание
Стул вращается на 180*
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина465 мм
- Глубина550 мм
- Высота465/770 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Материалдерево
- Цветкоричневый
Стул вращается на 180*
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Барный стул Арканес, золотая база, велюр бордовый
Барный табурет Кален, бежевый велюр, золотое основание