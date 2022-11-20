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Стул Бентвуд A-8145 - фото 1

Стул Бентвуд A-8145

9 оценок
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Полукресло Лофт, Рогожка бежевая
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Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Ширина405 мм
  • Глубина405 мм
  • Страна изготовленияРоссия

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