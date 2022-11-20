Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота865 мм
- Ширина405 мм
- Глубина405 мм
- Страна изготовленияРоссия
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стол обеденный Target 80*80 белый ножки массив бука
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Полукресло Лофт, жаккард Fulda 05
Кресло Клуб