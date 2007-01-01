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Настоящее фото товара Стул Эдриано, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Эдриано, молочный
79 оценок
14 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Эдриано, молочный

Артикул: CH-029-236
79 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 50; Глубина - 54; Высота - 97; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.7 кг
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки1060 мм
  • Объём упаковки0.38 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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