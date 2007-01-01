Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 50; Глубина - 54; Высота - 97; Ширина сиденья - 50; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 49;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.7 кг
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки1060 мм
- Объём упаковки0.38 м3
- Изделия стопируютсяНет